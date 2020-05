Coronavirus, nuovo farmaco a Milano guarisce due pazienti: sono i primi casi al mondo trattati con gli inibitori di complemento

Ultime notizie. La lotta al Covid-19 continua ad essere serrata, ed in attesa del tanto agognato vaccino arrivano notizie importanti da Milano. Come riportato da Il Sole 24 Ore, Al San Raffaele sono stati trattati con ottimi risultati i primi pazienti con gli inibitori del complemento. Una scoperta che potrebbe portare a sviluppi decisivi per allenatare la presa del virus: in tal senso l’Fda si dice pronta a far partire uno studio clinico internazionale.

"Il primo caso trattato al mondo è un italiano - si legge sul quotidiano - È un uomo di 71 anni che dopo 14 giorni di infusione continua di un nuovo farmaco sperimentale è guarito da una grave polmonite da Covid-19 e ora è felicemente a casa. Il suo quadro clinico era molto compromesso - ipertensione, colesterolo alto, insufficienza renale, vasculopatia con un infarto alle spalle - e al momento del ricovero in ospedale è stato messo subito in ventilazione non-invasiva (Cpap), insomma un paziente particolarmente a rischio".