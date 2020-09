Coronavirus, nuovo dpcm valido fino al 30 settembre: discoteche e stadi ancora chiusi

Ultimissime Coronavirus - Mascherine obbligatorie al chiuso e nei luoghi aperti dove non si può mantenere il distanziamento, divieto di assembramento, limite di capienza per i trasporti pubblici fissato all’80 per cento. Sono le misure principali contenute nel nuovo Dpcm, il decreto del presidente del consiglio per limitare il contagio da coronavirus, che entra in vigore lunedì 7 e sarà valido fino al 30 settembre.

Coronavirus

Come riporta il Corriere della Sera:

"Rimane l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna dai sedici Paesi ritenuti a rischio, ma con una concessione: chi si trova all’estero potrà entrare in Italia per raggiungere «la persona con cui ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente». Nessun allentamento - come del resto ha tenuto a sottolineare il premier Giuseppe Conte quando l’ha definito «non opportuno» — è stato invece concesso per i concerti e per gli stadi. Linea ancora dura per i luoghi della movida. Rimane in vigore l’ordinanza firmata da Speranza il 16 agosto che ha chiuso le discoteche e disposto «l’obbligo dalle ore 18 alle 6 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea o occasionale». A porte chiuse si giocheranno le partite di calcio. Il ministro Speranza ne ha parlato con i colleghi di Francia, Germania e Spagna e l’idea che sta maturando è quella di un’intesa per far stabilizzare la curva dei contagi e superare la boa della riapertura delle scuole, ritenuta da tutti prioritaria, prima di riaprire al pubblico gli stadi".