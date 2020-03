Ultimissime - Il bilancio, arrivato nell'ultimo bollettino delle 18 fornito dalla Protezione Civile, mostra una situazione più grave. In Italia sono 7.375 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 1.492 in più rispetto a sabato. Di queste, 366 sono decedute (+ 133 quest'oggi) e 622 sono guarite (+33 su sabato). I soggetti positivi sono 6.387, ben 1.314 in più rispetto a ieri.

coronavirus