Coronavirus Italia, Il Governo specifica: "In zona rossa si può cambiare comune anche per questo motivo"

Ultime Coronavirus Italia - Messaggio istituzionale del governo, perché l’esecutivo ha aggiornato sul suo sito una delle risposte alle Faq (le domande più frequenti) relative all’ultimo Dpcm e ha inserito la «maggiore convenienza economica» tra le possibili giustificazioni per gli spostamenti al di fuori del proprio comune in zona rossa.

Coronavirus Italia zona rossa, il Governo specifica quando si può uscire dal comune

In Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria, Provincia autonoma di Bolzano, Campania e Toscana infatti, non si può uscire dal territorio ove si risiede salvo che per specifiche esigenze o necessità. Tra queste, da sempre, rientra ovviamente anche quella di fare acquisti. Soprattutto nel caso di generi alimentari in pratica, si possono abbandonare i confini comunali, ma - quantomeno fino ad ora - solo nel caso in cui non vi sia disponibilità di store adeguati. Da qualche giorno invece, chi dovesse essere sorpreso nel «Comune contiguo al proprio» per fare la spesa, potrà addurre come motivazione dello spostamento (con tanto di autocertificazione), una «maggiore convenienza economica»:

Coronavirus Italia, faq del Governo sulla zona rossa

L'edizione online de Il Mattino spiega: