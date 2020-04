Coronavirus, in Veneto inizia il "lockdown soft": ecco cosa prevede e quali attività possono riaprire

Ultime notizie. In Veneto, per ordinanza del governatore Zaia, è stato varato il cosiddetto "lockdown soft". Si tratta di una parziale riapertura delle varie attività, che prevede anche l'abolizione del limite dei 200 metri per l'attività sportiva. Come riportato dal Corriere.it, la nuova ordinanza da il via libera ai mercati a cielo aperto, ma chiude i supermercati la domenica e i festivi; ok i picnic il 25 aprile e 1° maggio, ma solo in proprietà private e con i familiari. Allo stesso tempo viene però ribadito l’obbligo di mascherine e guanti per chi esce di casa oltre al no assoluto alle uscite a chi ha una temperatura superiore a 37,5°.