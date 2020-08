Ultime notizie - Il Coronavirus continua a spaventare la Spagna ed il mondo intero. I dati, infatti, in terra iberica crescono senza soluzione di continuità e nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1638 nuovi contagi. Stando a quanto affermato da Fernando Simon, direttore del Centro per il coordinamento degli allarmi sanitari e delle emergenze, il nuovi contagi sono concentrati solo in alcune regioni, in primis Catalogna ed Aragona.