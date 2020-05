Coronavirus, in Lombardia se verranno superati i 500 contagi quotidiani si tornerà alla chiusura totale

La soglia fatidica è di 500 nuovi contagi al giorno in tutta la Regione. È questo il numero a cui si inizia a guardare, tra gli esperti della cabina di regia, in vista del 18 maggio: se a quella data in Lombardia il numero dei contagi giornalieri - intesi come casi che effettivamente iniziano a manifestare i sintomi, e stavano male da giorni - supererà quella soglia, il rischio è che le misure di lockdown possano tornare a inasprirsi. E che quella libertà dalla quarantena che adesso è tanto agognata e che a poco a poco si sta iniziando a riconquistare, si allontani di nuovo. Perlomeno in Lombardia

Eccolo, lo scenario che gli epidemiologi stanno studiando in questi giorni. E che parte dalla definizione - usando una ventina di parametri, che vanno appunto dalla data di inizio dei sintomi a quella di ospedalizzazione dei pazienti, dal tasso di contagio alla pressione sui pronto soccorso - dell'Rt, il nuovo indicatore (calcolato ogni sette giorni) che, in base a quanto stabilito da Roma, dovrà essere utilizzato per capire se la curva dei contagi nella Fase 2 risale, e quindi si deve ritornare alle chiusure e al lockdown. O se la situazione regge, e si può proseguire con il ritorno, pian piano, alla vita normale