Coronavirus, in Francia ok a prenotazioni vacanze luglio-agosto ma ci sono 300 mila morti nel mondo

Ultime Coronavirus - Mentre in Francia viene dato il via libera «alle prenotazioni delle vacanze all'interno dei confini nazionali nel mese di luglio e nel mese di agosto» 2020, sale a oltre 300.000 il bilancio della pandemia da COVID-19 nel mondo.

A riportare il bilancio aggiornato è il John Hopkins University Coronavirus Resource Center, che parla di 297.220 morti attribuite alla malattia. I casi accertati di contagio sono 4.347.921. Non si arrestano i casi di contagio nell'America latina e negli Usa, così come in Russia, e tornano piccoli focolai anche in Cina e in Corea del Sud, che fanno registrare nuovi casi positivi al coronavirus.