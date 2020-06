Coronavirus in Campania, ricalcolo dei casi: il numero dei positivi scende di 229 unità

Ultime notizie - Dal bollettino della Protezione Civile diramato pochi minuti fa è emerso un dato positivo per la Campania. E' stato, infatti, effettuato un ricalcolo delle persone attualmente positive in questa Regione ed è emerso che sono 229 in meno rispetto a quelli che erano i calcoli prima di questo controllo.

? #Coronavirus, l'aumento dei positivi in Italia rispetto a ieri è stato di 163, ma va segnalato un ricalcolo dei casi in Campania che ha ridotto il numero di casi totali in quella regione di -229.



?? Nelle altre regioni, quindi, l'aumento dei casi totali è stato di 392. — YouTrend (@you_trend) June 12, 2020