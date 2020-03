Coronavirus in Campania, la situazione attuale: 404 i contagiati

Ultime notizie Napoli - L'allarme Coronavirus tiene ancora banco a livello mondiale ed il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha pubblicato poco fa le ultime sui dati relativi alla regione in questione. Sono 404 in tutto i contagiati allo stato attuale delle cose, con 28 guariti e 9 deceduti. Nello specifico, sono stati 77 i test eseguiti oggi, di cui solo 4 sono risultati positivi, mentre gli altri 73 hanno avuto esito negativo. I dati in questione vengono forniti dall'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019.

