Coronavirus - Il Viminale rilascia un nuovo modulo di autocertificazione: è il quarto dall'inizio dell'emergenza [FOTO]

Contro i furbi e per fermare il contagio, arriva questa nuova autocertificazione in scia alle nuove misure.

Una nuova autocertificazione. L'ennesima da quando è iniziato il periodo delle restrizioni volute dal governo. E' la quarta volta che il modulo cambia, su annuncio del capo della Polizia Franco Gabrielli. Il modulo si aggiorna a seguito delle nuove disposizioni: ma si aggiorna soprattutto per via delle continue trasgressioni. Il punto, ribadito dal capo della Polizia è molto semplice: ridurre la circolazione in modo tale da ridurre il contagio. Purtroppo, a quanto si evince, sono ancora troppe le persone che cercano - con furbizia - di muoversi pur non potendo.

