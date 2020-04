Coronavirus, il servizio di Sky News Uk, De Luca: "Ve lo riproponiamo sottotitolato in lingua italiana"

Ultime Coronavirus - "CORONAVIRUS: qualche giorno fa Sky News UK ha realizzato un servizio in lingua inglese sull’ospedale Cotugno di Napoli. In tanti l’avrete visto o sicuramente ne avrete sentito parlare. Ve lo riproponiamo sottotitolato in lingua italiana. Ringraziamo la troupe di Sky per il reportage e, ovviamente, tutte le persone che quotidianamente combattono la guerra contro l’epidemia con straordinario impegno, coraggio e professionalità", scrive su Facebook Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania.

Clicca sul player per vedere le immagini.