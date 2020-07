Coronavirus, il professor Rezza avvisa: "L'indice sta salendo silenziosamente in alcune regioni"

Notizie fase 3 - Il coronavirus, silenziosamente, in alcune regioni avanza minaccioso. Lo evidenzia il professor Gianni Rezza, direttore per la prevenzione del ministero della Salute. Secondo quanto riferito dall'esperto, malgrado la situazione generale sia sotto controllo, ci sono segnali non proprio incoraggianti per quanto riguarda alcune piccole situazioni specifiche.

"Seppur in diminuzione i casi di Covid-19, in realtà in alcune regioni continuano ad essere segnalati un elevato numero di casi. Questo deve spingerci alla cautela, perché dimostra che in alcune località il virus sta ricominciando a circolare", ha evideziado il medico. Pertanto: "Serve rafforzare il distanziamento sociale e bisogna attuare tutte le altre misure, sapendo che l'Ssc sa indentificare e contenere i nuovi focolai", conclude.