Coronavirus, i malati tornano a casa: chiudono i reparti Covid al Policlinico e al Monaldi

Ultime Coronavirus - Quattro casi trattati in rianimazione, non più di tanti in terapia sub intensiva e una ventina di malati in tutto (in fase di guarigione) ancora ricoverati nei sette reparti di degenza Covid del Cotugno: numeri che rimandano al rapido calo dei malati di Sars Cov-2 nell'azienda dei Colli. Una discesa così repentina che il manager Maurizio Di Mauro, due giorni fa, con il trasferimento al Cotugno dell'ultimo malato, ha liberato e chiuso i 24 posti dei reparti intensivi Covid allestiti al Monaldi durante il picco dell'epidemia.

Monaldi

Come riporta l'edizione online de Il Mattino: