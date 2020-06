Ultime notizie - Alle ore 18.00 la Protezione Civile ha diramato il bollettino relativo alla diffusione del Coronavirus in Italia. 270 nuovi casi distribuiti sul territorio nazionale, con il 50 % e più dei nuovi contagi che ha avuto luogo in Lombardia, dove sono stati registrati 142 nuovi positivi. 38, invece, in Piemonte, mentre la terza Regione più colpita è il Lazio.

