Coronavirus, gli USA sono il primo paese con più casi: 81488 positivi, i dati

Notizie - Coronavirus, il fronte della lotta alla pandemia registra oggi i dati più allarmanti in Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti. Gli Usa sono ora diventati il primo Paese al mondo per casi di coronavirus: secondo i dati del New York Times sono 81.488, più di Cina e Italia, con 1.178 morti in tutto il Paese. I contagi da coronavirus in tutto il mondo hanno superato la soglia dei 500.000. Lo rileva l'istituto americano Johns Hopkins, secondo cui i casi accertati sono oltre 510.000. Il numero delle vittime è vicino a 23.000.