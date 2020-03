Coronavirus, Flamengo: positivo l'allenatore Jorge Jesus, si attendono ulteriori riscontri

Ultimissime calcio - Il Flamengo informa che i test per rilevare la presenza di Covid-19 negli atleti, nello staff tecnico e nei dipendenti del dipartimento di calcio sono stati conclusi questo lunedì pomeriggio. Il club riferisce che l'allenatore Jorge Jesus ha effettuato un primo test per Covid-19 e il risultato è stato un positivo debole o inconcludente. Il risultato è in fase di verifica. E' sotto la cura del dipartimento medico di Flamengo e ha uno stato di salute stabile. Il club ribadisce il suo impegno durante la pandemia di Coronavirus e ha annunciato la sospensione dell'allenamento per il team professionale e le squadre giovanili per almeno una settimana.

Gli atleti, i membri del dipartimento di calcio e lo staff tecnico sono risultati negativi per Covid-19. Vale la pena ricordare che il dipartimento di calcio seguirà le linee guida del Ministero della Salute durante la pandemia di Coronavirus. Lo riferisce il sito ufficiale del club con una nota ufficiale.