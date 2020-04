Coronavirus, nelle Filippine il presidente Duterte ordina di sparare a vista a chi non rispetta le norme: ucciso uomo di 63 anni

Notizie - Rodrigo Duterte, presidente delle Filippine, ha emesso nei giorni scorsi delle restrizioni per l'emergenza Covid 19. Le forze dell'ordine delle Filippine, infatti, hanno avuto l'ordine di sparare a vista a chiunque non rispetti le norme per il Coronavirus.

Coronavirus

Coronavirus, nelle Filippine si spara a vista chi non rispetta le norme

Guai a chi viola le norme dettate dal presidnete Duterte, c'è il rischio di pagare con la vita: "I miei ordini a polizia e militari sono: se diventano turbolenti, si ribellano contro di voi e sentite che le vostre vite sono in pericolo, sparate e uccideteli".

Minacce gravi del presidente e nelle ultime ore è arrivata anche la prima vittima dopo le norme imposte. Si tratta di un uomo di 63 anni. Pare che l'uomo ucciso dalle forze dell'ordine abbia aggredito gli ufficiali dopo essere stato rimproverato di non indossare la mascherina. Secondo quanto riferito da Al Jazeera, l'uomo avrebbe provato ad aggredire con una falce la polizia, che ha sparato e ucciso l'uomo. Il tutto è accaduto sull'Isola di Mindanao, nelle Filippine.