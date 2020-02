Notizie Calcio - Uscita di pessimo gusto di Raymond Domenech, ex ct della Francia. L'ex selezionatore della nazionale francese si è mostrato in foto prima di Lione-Juventus – gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League -, con il viso coperto da una mascherina. Il tecnico ha accompagnato lo scatto con una battuta di pessimo gusto: "Pronto per vedere Lione-Juventus". Il riferimento è naturalmente all'emergenza Coronavirus. A Torino si sono molto indignati.

