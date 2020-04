Ultime coronavirus - Sono 165.155 i casi totali in Italia di persone che hanno contratto il COVID-19 dall'inizio dell'epidemia: 105.418 sono attualmente positivi, 38.092 i guariti e 21.645 i decessi. Il maggiore incremento di casi si è registrato in Lombardia: +827, mentre +539 in Piemonte.

