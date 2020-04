Coronavirus, Conte: "Non possiamo passare dal lockdown a liberalizzare tutte le attività economiche". Domani possibile nuovo decreto: misure restrittive fino a maggio

Ultime notizie. In Italia gli ultimi dati sull'emergenza Coronavirus hanno riportato un po' di cauto ottimismo, ma lo stesso Premier Giuseppe Conte ammette alla BBC che la battaglia è ancora in corso:

"Gli esperti hanno confermato che la curva dei contagi sta rallentando in Italia, il numero dei nuovi contagi sta scendendo, siamo fiduciosi che stiamo superando la fase peggiore, ma non possiamo passare da un lockdown a liberalizzare tutte le attività economiche, dobbiamo farlo gradualmente".

Coronavirus Italia, le ultime sulle restrizioni

Inoltre, come riportato da Open, la proroga al lockdown, attualmente previsto fino al 13 aprile, è sempre più vicina. Infatti già domani, venerdì 10 aprile, potrebbe essere firmato un nuovo Dpcm che predisporrebbe la chiusura di tutte le attività non essenziali per altre due settimane, fino al termine del mese.