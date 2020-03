Ultime notizie. Aumentano i casi di contaggio da Covid-19 in Campania: l'ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione recita di 57 casi positivi in più, con il totale che sale così a quota 698. I tamponi effettuati in giornata sono stati 281, con ben 224 che hanno dato esito negativo. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità