Coronavirus Campania, focolaio in tre famiglie di Saviano dopo i funerali proibiti del sindaco: in isolamento 12 positivi

Sono passati venti giorni dall'affollato funerale del sindaco-medico di Saviano Carmine Sommese che generò molte polemiche nell'opinione pubbica: all'epoca De Luca istituì la zona rossa e a distanza di qualche settimana la decisione si è rivelata corretta visto lo scoppiare del focolaio in diverse famiglie della zona in provincia di Napoli. Ecco quanto riportato da Il Mattino:

Sono dodici i casi di pazienti del distretto 49 già risultati positivi al tampone che da domani dovranno essere seguiti a domicilio fino alla avvenuta guarigione. Questa, se tutto va bene, arriva nell'arco di un mese. I pazienti hanno per ora pochi sintomi e segni di malattia sfumati e per alcuni il contagio decorre in maniera asintomatica. I casi - in isolamento già da alcuni giorni - sono tutti concentrati in due o tre nuclei familiari che abitano nella stessa zona, in particolare alcuni civici di via Crocelle e via Abate Abbundo.