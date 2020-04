Coronavirus Campania, in ribasso il numero dei contagi con record di tamponi in un giorno nella nostra Regione

Notizie - Coronavirus Campania - Migliorano di giorno in giorno i dati relativi ai test positivi sul Covid-19 nella nostra Regione Campania. L'ultima percentuale registrata ieri è stata del +10.4% che sarebbe più alta della penultima (+9.76%), ma il numero di tamponi (1.500) non è mai stato così alto in un solo giorno. Ecco il dato delle ultime settimane:

17 marzo +22.1%

18 marzo +20.9%

19 marzo +15.4%

20 marzo +16.0%

21 marzo +18%

22 marzo +7,4%

23 marzo +15,33%

24 marzo +17,1%

25 marzo +10,64%

26 marzo +13,66%

27 marzo +14,79%

28 marzo +15,65%

29 marzo +15,66%

30 marzo + 9,76%

31 marzo + 10,4%