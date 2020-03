Notizie Napoli - Coronavirus Campania. Regione Campania, dramma per una bimba di 9 anni del Vomero di Napoli. Dopo la morte del padre, effetto da Coronavirus, anche la madre della giovane bambina è risultata positva al Covid 19. Adesso si sente sola e la mamma lotta in isolamento perché positiva al test. Il padre della piccola era un giovane promotore finanziario senza patalogie pregresse è morto in pochissimi giorni. La bambina al momento è costretta in casa da sola assieme alla madre malata.