Notizie - Nei giorni scorsi era risultato positivo al Coronavirus. Matteo Malaventura, ex cestista del Napoli Basket, ora è fuori pericolo. Ora è a casa con la moglie Marianna e figli Niccolò e Alice. a Il Mattinoracconta dell'affetto della gente: "E' stata una spinta emotiva potentissima, ringrazio tutti davvero. Per Napoli conservo un affetto speciale, per la gente, per i tifosi".