Coronavirus, arrivano in Campania le forniture per il primo Covid Center da campo: impressionante convoglio di camion! [VIDEO]

Ultime notizie - La lotta contro il Coronavirus entra nel vivo, dal momento che siamo giunti nella fase più delicata ed importante per debellare la pandemia, almeno per quanto concerne la situazione qui in Italia. Sono arrivati all'ospedale del Mare di Napoli i 57 camion partiti da Padova che trasportano i moduli prefabbricati di cui si andrà poi a comporre il primo ospedale da campo realizzato in Campania per aumentare i posti letto di terapia intensiva dedicati ai pazienti affetti proprio dal Coronavirus, il Covid-19. Sono due dei tre moduli previsti, da 24 posti letto ciascuno, per un totale, di conseguenza di 48 posti. Domani parte l'installazione e l'attivazione dei primi posti letto, che è prevista intorno al 15 aprile. Impressionante il convoglio di camion, salutati con applausi da parte dei presenti. Per il 20 aprile è previsto l'arrivo di ulteriore materiale per completare anche il terzo modulo, portando così i posti letto di terapia intensiva a 72.

Clicca sul video in allegato