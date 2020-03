Coronavirus, altri 546 decessi in Lombardia! Comuni e Regione chiedono misure più restrittive

Ultime notizie - Continua a mietere vittime il Coronavirus, che si sta rivelando, contro ogni aspettativa, un vero e proprio flagello, in particolar modo per la Regione Lombardia. Stando ai dati ufficiali, infatto, proprio in quella zona d'Italia ci sono stati solo nella giornata odierna altri 546 decessi. La situazione inizia ad essere esplosiva negli ospedali e visto lo stato di allerta totale i Comuni e le Regioni lombardi hanno chiesto al Governo centrale di Roma delle misure più restrittive. Allo stato attuale delle cose, infatti, si rischia molto presto il collasso del sistema sanitario della Lombardia per i troppi malati che necessitano di aiuti.

Coronavirus