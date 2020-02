Coronavirus, allarmata anche la FIGC: convocata task force di medici, salta lo stage dell'Under 19

Coronavirus, prevista riunione in FIGC

Ultime notizie calcio. La paura del Coronavirus continua a crescere in Italia. Ieri il Consiglio dei Ministri ha disposto il rinvio di tre gare di Serie A, con la Federazione Italiana Giuoco Calcio che ha poi sancito lo stop momentaneo dell’attività calcistica nelle regioni Lombardia e Veneto.

Coronavirus, prevista riunione in FIGC

La situazione resta molto seria, con il presidente Gabriele Gravina che ha convocato per domani alle ore 10, presso la sede della FIGC, una task force di medici della Federazione per analizzare la situazione e dare indicazioni precise circa l’attività delle Squadre Nazionali. Intanto è stato predisposto il rinvio dei raduni delle Nazionali Under 19 maschile e femminile, programmato anche dal CT Roberto Mancini con le Nazionali giovanili.