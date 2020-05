Coronavirus a Napoli: nessun decesso nelle ultime 24 ore, zero il numero dei nuovi positivi! Cresce il dato sui guariti

Ultime notizie Napoli - Il Comune di Napoli ha pubblicato i dati relativi alla diffusione del Coronavirus nel capoluogo campano. Zero casi di positività rispetto a ieri, così come non sono stati registrati dei nuovi decessi. Il numero delle persone attualmente positive al Covid è sceso sotto le 200 unità e sono 192 per l'esattezza mentre sono stati 23 i guariti nelle ultime 24 ore. Ecco il post pubblicato dal Comune:

"Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, giovedì 28 maggio. Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”. I dati sono trasmessi ogni giorno dall'ASL Napoli 1 Centro".