Il Giudice Sportivo della Serie A "dispone un supplemento di accertamento istruttorio" in relazione ai cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku, in occasione di Cagliari-Inter di domenica scorsa. Le ulteriori indagini, a cura sempre della Procura Federale, saranno effettuate "acquisendo elementi anche da parte del responsabile dell'Ordine pubblico": è quanto si legge in un comunicato della Lega Serie A.