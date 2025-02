Corbo conferma: "Ricatto Kvara al Napoli, la cessione ha evitato l'addio ad una cifra modesta"

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo i passaggi salienti dell'editoriale di Antonio Corbo per Repubblica, in cui parla del mercato:

"Funziona il suggestivo termine “ricatto” per spiegare la cessione di Kvara. Il Napoli più che ricattato è stato costretto a cedere il giocatore più tecnico e meno pagato. Ha solo evitato che esercitasse il suo diritto a vincolarsi grazie ad una norma Uefa con un’aliquota favorevole. Ne deriva una cifra in base all’ingaggio del giocatore. Modesto purtroppo. Manna ha anche testimoniato che il presidente era pronto a sborsare decine di milioni per Garnacho. Non era un bluff, giura il manager. Che voglia aiutare De Laurentiis a crescere è una gradita promessa per il presidente, che da solo in vent’anni ora sfiora il quarto scudetto con i conti in ordine. Con i 150 milioni in arrivo (Kvara e Osimhen) il Napoli ha almeno la metà di “posizione finanziaria netta positiva” per investire a luglio, ma senza follie".