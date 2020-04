Corbo: "Ci voleva Rezza per dire ciò che i dirigenti del calcio sanno?"

Ultime calcio - Nel Graffio su Repubblica, Antonio Corbo ha parlato di Giovanni Rezza, epidemiologo dell'istituto superiore di sanità, secondo cui non deve esserci l'ok per la ripresa del campionato:

"Ma ci voleva Rezza per dire quello che i dirigenti del calcio sanno e fingono di non sapere? La sua precisazione è stata quanto mai opportuna. Gli amici del Graffio sono persino annoiati per un tema tante volte proposto: il calcio antepone l’ansia dei soldi al diritto alla salute dei suoi tesserati. In questi giorni, con alcuni presidenti tesi a bruciare i tempi della ripresa, emergono paradossi imperdonabili: come si fa a non pensare che il coronavirus sia ancora un pericolo per la collettività ed il calcio non può illudersi di esserne immune?".