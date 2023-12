Frosinone, Di Francesco in conferenza: "Mi aspettavo una grande gara così. Complimenti a tutti"

Eusebio Di Francesco in conferenza stampa. Ultimissime Calcio Napoli - Napoli Frosinone, termina la partita di Coppa Italia allo stadio Maradona e parlain conferenza stampa.

Coppa Italia Napoli Frosinone: Di Francesco in conferenza stampa

"Abbiamo giocato con un sistema nuovo, senza terzini, l'hanno interpretata alla grande. Dobbiamo fare i complimenti a tutti, come a Lusuardi aiutato dai compagni. Hanno giocato 8 giocatori diversi, ma mantenendo i principi di gioco. Io invece mi aspettavo una grande partita, aggredendo con i tempi giusti, rischiando pochissimo e creando delle occasioni per far gol. Complimenti a tutti".

"Kvernanze via a gennaio? Sta facendo un percorso con noi. Troverà il suo spazio. Siamo stati bravi anche nelle situazioni di compattezza, metterci sotto palla, non deve mai mancare, forse è mancata negli ultimi 7-8 minuti a Lecce. Si parla dei sogni dei ragazzi, di mercato, ma bisogna pensare alla coppa ed a far bene in campionato. La mentalità deve essere questa"

23.30 - Termina la conferenza