Coppa Italia, Juventus-Roma 3-1: infortunio muscolare per Danilo, salta il Napoli

Ultimissime calcio Napoli - La Juventus è impegnata nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma, i bianconeri stanno vincendo per 3-1. Problema per Maurizio Sarri nel primo tempo di Juventus-Roma di Coppa Italia (terminato 3-0 per i padroni di casa): infortunio muscolare per Danilo che è stato costretto a chiedere il cambio.

Napoli-Juve, assenza pesante per Sarri: out Danilo

Per Maurizio Sarri nella gara di domenica col Napoli scelte praticamente già fatte con Cuadrado a destra e Alex Sandro sul versante opposto: per le gare successive si spera nel recupero di De Sciglio, alle prese con elongazione all'adduttore, in attesa di capire l'entità dell'infortunio di Danilo che sicuramente non sarà della partita.