Coppa Italia, andata in casa per Inter e Milan: sarà inversione?

Ultime calcio Napoli - Leggero caso in Coppa Italia. Le due semifinali saranno tra Inter-Napoli e Milan-Juventus. Caso ha voluto che, in virtù del sorteggio estivo che ha visto Napoli prima testa di serie e Juventus seconda, entrambe le semifinali dovrebbero giocarsi a San Siro nel match di andata. La Lega deve prendere una decisione: invertire una delle due gare (che vedrebbe però Napoli o Juve danneggiate) o decidere di giocare i due match in giorni differenti. I match sono in programma il 12 febbraio.