Vola in semifinale di Coppa d'Africa l'Algeria di Adam Ounas, che ai calci di rigore ha avuto la meglio sulla Costa d'Avorio. Entrato al minuto 86 al posto di Mahrez, il fantasista azzurro è risultato decisivo trasformando il quarto rigore messo a segno dalla compagine algerina che è risultato decisivo dopo gli errori di Die per gli ivoriani e di Befaili per la squadra maghrebina.