UFFICIALE - Sampdoria, i convocati di Di Francesco per Napoli: out Jankto e Maroni, c'è Rigoni

Ultime notizie calcio Napoli - Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, ha comunicato quella che è la sua lista di convocati in vista della gara di domani che vedrà la sua squadra scendere in campo al San Paolo contro il Napoli di Carlo Ancelotti alla ricerca di una vittoria dopo il KO doloroso rimediato nell'ultimo turno contro la Juventus. Non saranno della gara gli acciaccati Maroni e Jankto, mentre è stato subito aggregato alla squadra l'ultimo arrivano Emiliano Rigoni. Di seguito i giocatori blucerchiati scelti dall'ex tecnico della Roma per questa trasferta che in maniera del tutto inevitabile appare essere a dir poco delicata per la compagine genovese, reduce da due pesanti KO nelle prime due uscite stagionali ed alle prese con diversi problemi di natura societaria.

Convocati Sampdoria

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Léris, Linetty, Thorsby.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez, Rigoni.