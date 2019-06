Convention contro la violenza nel mondo del calcio ad Ischia, vi prendono parte anche Bruscolotti, Giordano ed altri scudettati napoletani

Nei giorni 15 – 16 Giugno 2019,

nella suggestiva, quanto romantica, cornice dell'Isola d'Ischia, presso la prestigiosa struttura alberghiera Hotel Italia di Casamicciola Terme-dell'amico UMBERTO BORSO' Presidente della Neonata Sezione Napoli Club di Ischia - si terrà un sentito e fortemente voluto incontro tra tutti i protagonisti del Coordinamento Fans Partenopei nel Mondo.

Lo scopo di questa iniziativa è quello di sensibilizzare, in maniera decisa e trasparente, tutta l'opinione pubblica, le Istituzioni ed il mondo del tifo in generale, circa i principi ed i valori che lo stesso Coordinamento mette in risalto dal primissimo giorno della propria Costituzione.

Lo stesso, attraverso iniziative come questa, vuol dar voce a tutti coloro che con forza e coscienza ripudiano Violenza, Droga, Razzismo e, soprattutto, danno rilievo ai valori della famiglia e dell'amicizia.

In questa giornata si darà un forte segnale all'intero movimento calcistico Italiano; quello stesso che, ci auguriamo, possa porre fine ad episodi drammatici che vedono, ancora oggi, il calcio ed i suoi tifosi protagonisti in negativo.

Tra i tantissimi ospiti di prestigio si annoverano i Campioni d'Italia:

- Capitan Bruscolotti

- Bruno Giordano

- Antonio Carrannante

- Il Direttore Sportivo Gigi Pavarese

Ci onorerà altresì della sua presenza anche il Nostro Ambasciatore nel Mondo l'illustre Avvocato Enrico Tuccillo; oltre ovviamente a gran parte dei Napoli Club associati in Italia e nel Mondo.

Una nota a sè meritano i rappresentanti di due gruppi storici del Tifo Partenopeo: Sangue Azzurro e Blu Tigers, i quali, con la loro storia ed il loro seguito, accrescono il prestigio del Coordinamento Fans Partenopei nel Mondo.

Da pochi giorni, abbiamo ricevuto, l’adesione di un’altra Associazione meritevole di attenzione ed affetto, impegnata fortemente nel sociale a fronte di aspetti propedeutici circa l’educazione stradale e non solo,

La “ Luigi della Ragione l’Angelo Azzurro”, con il Presidente Isaia della Ragione e gli amici di Bacoli.

La nostra realtà vanta inoltre la presenza di un altro pezzo di storia del vecchio C.U.C.B., la validissima Segretaria nonché attuale tesoriera del Coordinamento, Cinzia Lintas.

Altra partecipazione che ci rende orgogliosi è quella del Presidente del Napoli Club Rio de Janeiro

in Brasile, Alfredo Apicella, il quale ci ha assicurato la presenza di una delegazione atta a rappresentare gli innumerevoli tifosi napoletani presenti in Sud America ed ovviamente il seguitissimo Club di Rio insime ad un altro prestigioso e seguitissimo Club “ Mano de Dios Forza Napoli Club Habana” degli amici di Cuba, il cui Presidente Domenico Luongo si adopera da sempre nell’aiutare i bambini bisognosi e ad avviarli al mondo del calcio.

Come detto ci saranno rappresentanze di Club da più parti d'Italia e del Mondo da La Spezia a Bolzano passando per Torino, Bergamo, Verona, Modena, Benevento, Omignano, Napoli, Diamante, Civitavecchia, Ischia, Cuba, Rio de Janeiro e tanti altri, da segnalare inoltra la presenza di Maurizio Ercolano (papà di Sergio) e Antonella Leardi ( mamma di Ciro Esposito) entrambi da anni impegnati nel combattere ogni qualsivoglia forma di violenza e sopruso.

Questa splendida iniziativa vedrà coinvolto anche e soprattutto un pezzo di storia del Tifo Partenopeo: il Presidente Onorario Gennaro Montuori, in arte Palummella.

Colui che, coadiuvato dagli amici fraterni, i compianti Sandro Sanges e Giorgio Ciccarelli e tanti altri, ha fatto da apripista alla lotta contro la Violenza, contro la droga e contro il Razzismo; e che da sempre e per sempre rivive, attraverso il Nostro Napoli, una delle pagine più belle mai scritte da una Curva e da un 'intera tifoseria in Italia.

Palummella, Chiumariello, Marchitelli e pochi altri sono riusciti nell'intento, per anni, di riunire tutti i tifosi del Napoli sotto un'unica bandiera, ma soprattutto hanno combattuto affinchè droga e violenza non facessero parte di una realtà tanto passionale come quella della Tifo Partenopeo.

Ed proprio in quella direzione che il Coordinamento vuole andare, diretto a lasciare un’eredità pulita ai propri figli.

Tutti insieme, perseguiremo lo scopo più nobile e cristallino del tifo e avvicineremo sempre più famiglie allo stadio, combattendo ogni sopruso e qualsivoglia forma di Violenza.

Ci preme comunicare inoltre, che l’invito atto alla partecipazione al suddetto raduno è stato esteso anche alla Società Sportiva Calcio Napoli.

Forza Napoli e viva lo sport vero e leale.

"LA VIOLENZA DIVIDE, IL TIFO UNISCE"

IL PRESIDENTE

CERVONE GERARDO

IL VICEPRESIDENTE

CODELUPPI PRIMO

L’ADDETTO STAMPA

MAFFEI DIEGO

IL SEGRETARIO

ROSSI FABIO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO TUTTO