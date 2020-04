FIGC, a breve ci sarà un confronto tra Leghe e AIC per i prolungamenti dei contratti in scadenza

Ultime notizie calcio. Nella nota diffusa dalla FIGC per quanto concerne la delibera per l'estensione della stagione fino al 2 agosto, ci si sofferma anche sulla situazione relativa ai contratti in scadenza dei calciatori. Ecco quanto scritto nel comunicato:

"Tale determinazione verrà assunta nel pieno rispetto delle raccomandazioni ricevute dalla FIFA e dalla UEFA, nelle more delle decisioni del Governo e del necessario approfondimento che Leghe e AIC faranno in tempi brevi per la definizione del prolungamento dei contratti in scadenza al 30 giugno".