"Mi ha dato tanto". Come nasce il feeling Biraghi-Conte: guardate i numeri all'Inter | FOCUS

Cristiano Biraghi può essere quella occasione giusta per il calciomercato invernale che tra qualche settimana aprirà i battenti. Il rapporto con l'allenatore Palladino è ai minimi termini e la cessione del terzino sinistro è più di una possibilità. Non è un mistero che il Napoli stia monitorando con grande attenzione la situazione del 32enne di Cernusco sul Naviglio. Sulla fascia sinistra non ha convinto Spinazzola e Conte vorrebbe puntare su un calciatore che conosce molto bene per averlo allenato all'Inter.

Cristiano Biraghi nel mirino del Napoli

Calciomercato Napoli - C'è una particolare curiosità guardando un po' la carriera di Biraghi. Il terzino sinistro ha praticamente iniziato la carriera proprio in Campania giocando nella Juve Stabia agli ordini di Piero Braglia. Non fu una annata da ricordare dal punto di vista personale. Si aspettava di avere più spazio tanto che non nascose il malcontento. Torniamo però al rapporto tra Biraghi e Conte. I numeri dicono che, nonostante i due abbiano lavorato insieme solo un anno, il terzino ha avuto in quella stagione uno dei rendimenti migliori in carriera: 37 gare, 3 gol e 7 assist. Numeri importanti considerando il lasso di tempo ristretto.

Lo stesso Biraghi, in una intervista di qualche anno fa, spese parole molto importanti proprio nei confronti dell'attuale allenatore del Napoli: "Penso che mister Conte sia uno degli allenatori più bravi e preparati del calcio mondiale, mi ha dato tanto. Giocare a certi livelli, con l'obiettivo di vincere in Champions ed Europa League, alza il livello generale dei singoli calciatori". Un riconoscimento importante che certamente non è stato banale da parte di Cristiano che adesso potrebbe tornare a lavorare nuovamente proprio con Antonio.