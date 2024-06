Conte oggi a Castel Volturno, aspetti organizzativi e summit di mercato: il programma del tecnico

Calciomercato Napoli. Antonio Conte sbarca a Napoli: il nuovo tecnico azzurro già oggi sarà in città con il suo staff e tra i vari impegni c'è quello di visitare il centro sportivo di Castel Volturno per iniziare ufficialmente la sua avventura partenopea e pianificare anche i prossimi step.

Ecco quanto riportato da Repubblica circa le prossime ore che Conte trascorrerà a Napoli:

La visita è necessaria per prendere contatto con la nuova realtà e decidere alcuni aspetti fondamentali. Alcuni organizzativi ( la data del raduno prima della partenza per il ritiro a Dimaro-Folgarida dell’ 11 luglio), gli altri di mercato. Conte sarà accompagnato dal direttore sportivo Giovanni Manna. È previsto un altro summit per fare il punto sulle trattative e decidere il futuro del capitano Giovanni Di Lorenzo: domani a Castel Volturno è atteso il suo procuratore, Mario Giuffredi, per risolvere il caso. Il giocatore ha espresso la volontà di andare via (sullo sfondo c’è la Juventus), Conte lo considera indispensabile per il suo progetto.