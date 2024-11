A pochi giorni dalla trasferta piemontese contro il Torino, Antonio Conte torna a salutare i tifosi napoletani a Castel Volturno. Oggi il mister ha parlato in conferenza stampa e subito dopo è uscito per incontrare i tifosi del Napoli che erano arrivati nella speranza di strappare un autografo o una foto ricordo. Sempre grande disponibilità da parte del mister, che elargisce sorrisi a tutti e non lascia scontento nessuno.

