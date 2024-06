Conte e De Laurentiis lasciano la Filmauro: cena a Roma con Manna, ecco le immagini! | DIRETTA

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte, col fratello Gianluca e il DS Giovanni Manna sono arrivati a Roma e hanno raggiunto Aurelio De Laurentiis. Conte si trova ormai a Roma, segno che molto presto arriverà la firma dopo lo scambio di PEC. Il nuovo allenatore azzurro è arrivato alle 17 circa in aereo da Torino e adesso trascorrerà la serata con la dirigenza della SSC Napoli.

DIRETTA: Napoli, Conte a Roma con De Laurentiis

Vi mostriamo tutti gli aggiornamenti da Roma con Antonio Conte e De Laurentiis insieme per la firma e l'annuncio ufficiale nelle prossime ore del nuovo allenatore del Napoli.

20.15 - Conte lascia la Filmauro da un'uscita secondaria con il fratello Gianluca, via dagli uffici anche De Laurentiis e Manna: come mostrano le immagini di Sky Sport, adesso vanno a cena in un locale romano

19.55 - DAZN conferma - Conte firma domani a Roma: bisognerà aspettare la giornata di domani per l'annuncio

19.30 - In corso l'incontro nella sede della Filmauro per ratificare il contratto di tre anni che lo legherà al Napoli. Questa sera a cena Conte, De Laurentiis, Manna e gli altri convitati svilupperanno la strategia di mercato. Lo riferisce Massimo Ugolini da Roma a Sky Sport 24. Queste le parole del giornalista inviato all'esterno della FilmAuro:

"Conte è atterrato a Roma oggi pomeriggio alle 17:20 circa, accompagnato dal ds Manna e dal fratello Gianluca. Si ritrovano negli uffici della Filmauro, qui verrà ratificato l’accordo per i prossimi tre anni. Sono ore di attesa, manca solo l’ufficialità da parte del club. Ore anche di lavoro e ci sarà un confronto con il presidente De Laurentiis per sviluppare le strategie di mercato e per riscattare una stagione fallimentare. Ovvio che l’attesa è tutta per la firma. Per la presentazione, ovviamente a Napoli, per conoscere anche il punto di vista di Conte, cosa lo ha spinto a scegliere Napoli. Con un corteggiamento iniziato l’autunno scorso. Poi il Napoli prese Mazzarri e fini male".

SSC Napoli: De Laurentiis e Conte

19.20 - Per quel che riguarda la presentazione del nuovo allenatore spunta l'idea del giorno di Sant’Antonio, mercoledì prossimo. Ne parla così Sky Sport: