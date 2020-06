Consiglio Federale, scontro verbale tra Lotito e Tommasi: Gravina interviiene per evitare confronti ravvicinati

Il Consiglio Federale nella seduta di ieri ha definito le graduatorie delle competizioni nazionali femminili, assegnando il titolo di Campione d’Italia alla Juventus, ed una serie di norme per la prossima stagione, tra le quali l’allargamento della Serie B a 14 squadre, indicando inoltre il via al professionismo per la Serie A dal 2022/2023. L'edizione online di Repubblica aggiunge:

"Il consiglio federale ieri ha votato all'unanimità il progetto a lunga scadenza, forse anche troppo, e lo stesso Lotito ha detto di sì anche se il n.1 della Lazio è contrario al professionismo. Al termine del governo del calcio, deluso anche perché la Lazio non ha trovato spazio in serie A, Lotito si è scontrato verbalmente con Damiano Tommasi, presidente (in uscita) del sindacato calciatori. Per evitare confronti ravvicinati, sono subito intervenuti come pacieri l'avvocato Giancarlo Viglione, padre della riforma della giustizia sportiva nel calcio, e il presidente Gravina, bravissimo nel riportare la calma"