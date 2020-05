Ultime notizie - Questa sera alle ore 19.45 orientativamente interverrà nuovamente in conferenza stampa il Primo Ministro del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Oggetto della conferenza sarà probabilmente quello relativo alle regole per le riaperture che ci saranno da lunedì 18 maggio. Chiaramente si attendono novità ed ufficialità da parte di fonti governative dirette ma al momento l'appuntamento è fissato per le 19.45.

Conferenza stampa Giuseppe Conte