Condizioni sorella Gattuso, aggiornamenti da Varese: "Arrivata in codice rosso, è in terapia intensiva"

Notizie Calcio Napoli - Brutta sorpresa per Gennaro Gattuso dopo il triplice fischio di Sampdoria-Napoli. La sorella dell'allenatoe calabrese, infatti, ha avvertito un malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Busto Arsizio dove è attualmente ricoverata. Ed è per questo che il tecnico non ha parlato nel post partita, perché ha raggiunto subito la sorella in Lombardia.

Sorella Gattuso, le condizioni

VareseNews dà degli aggiornamenti in merito:

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Busto Arsizio in codice rosso. Non appena informato dalla moglie di quanto stava accadendo ha lasciato la squadra negli spogliatoi, non si è presentato in sala stampa per il consueto incontro con i giornalisti ed è partito subito alla volta di Busto. La donna è stata operata nella notte ed è ricoverata in terapia intensiva.

Dalla redazione di CalcioNapoli24.it vanno gli auguri di una pronta guarigione.