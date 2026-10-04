Con il Frosinone dovrebbero rivedersi quattro azzurri! Recupero più lungo per Anguissa, Alisson e un terzo calciatore
Notizie 15:15
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Ultime notizie SSC Napoli - Come stanno gli infortunati di casa Napoli? L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione.
- Con il Frosinone dovrebbero rivedersi Alex Meret, Luca Marianucci, Leonardo Spinazzola e Giovane.
- Tempi di recupero leggermente più lunghi per André Frank Zambo Anguissa e Alisson Santos, che puntano alla sfida col Venezia del 17 ottobre.
- Costantino Favasuli resterà ai box almeno fino a metà novembre.
Sono 10 i calciatori del Napoli impegnati con le proprie nazionali:
- Di Lorenzo, Vergara: Italia-Belgio (25 settembre), Turchia-Italia (28 settembre), Francia-Italia (2 ottobre), Italia-Turchia (5 ottobre) - Uefa Nations League
- Favasuli: Armenia-Italia U21 (1 ottobre), Italia-Polonia U21 (5 ottobre) - Qualificazioni Europei U21
- De Bruyne: Italia-Belgio (25 settembre), Belgio-Francia (28 settembre), Belgio-Turchia (2 ottobre), Francia-Belgio (5 ottobre) - Uefa Nations League
- Gilmour: Slovenia-Scozia (26 settembre), Scozia-Svizzera (29 settembre), Macedonia del Nord-Scozia (3 ottobre), Scozia-Slovenia (6 ottobre) - Uefa Nations League
- Lobotka: Slovacchia-Moldova (26 settembre), Slovenia-Kazakhstan (29 settembre), Isole Fær Øer-Slovacchia (2 ottobre), Moldova-Slovacchia (6 ottobre) - Uefa Nations League
- Hojlund: Norvegia-Danimarca (24 settembre), Danimarca-Galles (27 settembre), Danimarca-Portogallo (1 ottobre), Galles-Danimarca (4 ottobre) - Uefa Nations League
- Lang: Olanda-Germania (24 settembre), Serbia-Olanda (27 settembre), Grecia-Olanda (1 ottobre), Olanda-Serbia (4 ottobre) - Uefa Nations League
- Milinkovic-Savic: Serbia-Grecia (24 settembre), Serbia-Olanda (27 settembre), Germania-Serbia (1 ottobre), Olanda-Serbia (4 ottobre) - Uefa Nations League
- Olivera: Giappone-Uruguay (24 settembre), Corea del Sud-Uruguay (28 settembre), India-Uruguay (6 ottobre) - Amichevoli
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