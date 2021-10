"Complimenti anche al Napoli, 8 su 8". Milik segna davanti a un tifoso che indossa una tuta del Napoli e manda un messaggio al suo ex club [FOTO]

L'attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik ha segnato ieri il suo decimo gol con il Marsiglia in Ligue 1 durante la sua 17esima presenza, contro il Lorient, diventando il giocatore più veloce a raggiungere questo traguardo con l'OM nella massima serie da Sonny Anderson (11 partite nel 1993-1994).

Su Instagram ha pubblicato uno scatto che lo vede protagonista, e sullo sfondo un un tifoso dell'OM che indossa una tuta del Napoli: Arek ne ha approfitta per mandare un messaggio al suo ex club, vittorioso per l'ottava partita consecutiva.