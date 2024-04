Commissioni agenti 2023: la posizione del Napoli, la classifica completa

Quanto spendono i club per le commissioni agli agenti nel 2023? Calcio e Finanza ha riportato una statistica che vede come "le spese dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono state pari invece a oltre 220 milioni di euro. Una cifra in continua crescita negli ultimi anni se paragonata proprio ai 205 milioni del 2022, ai 174 milioni di euro versati nel 2021 e ai 138 milioni di euro del 2020". Di seguito la classifica delle squadre di Serie A che hanno speso di più:

Commissioni agenti Serie A

1. Inter – 34.807.561,60 euro

2. Juventus – 23.055.874,66 euro

3. Fiorentina – 15.391.259,40 euro

4. Roma – 15.311.250,00 euro

5. Milan – 15.274.174,44 euro

6. Atalanta – 14.773.236,00 euro

7. Napoli – 13.734.906,41 euro

8. Udinese – 11.195.500,00 euro

9. Bologna – 10.497.793,47 euro

10. Genoa – 10.391.507,00 euro